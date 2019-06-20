تعرف على مباريات التحدي والجهاد في أفريقية الكرة المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 20 يونيو 2019, 09:22 مساء
فريقا التحدي باللون الأبيض والجهاد باللون الأحمر (الإنترنت)

أوقعت القرعة فريق التحدي في المجموعة الأولى لبطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، إلى جانب مستقبل الهيرة والحمامات التونسي وسادفيك الجيبوتي، بينما حل الممثل الثاني لكرة القدم الليبية فريق الجهاد في المجموعة الثانية إلى جانب ترنجه التونسي ومشعل بجاية الجزائري وبريتوريا الجنوبي أفريقي.

وأجريت قرعة النسخة الأولى من البطولة، اليوم، بمدينة «الجم» التونسية، المستضيفة الفرق الثمانية المشاركة في البطولة، يمثلون خمس دول، هي: ليبيا وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، وجيبوتي.

الأندية المشاركة :
التحدي والجهاد «ليبيا»، والحمامات والجمعية الرياضية ترنجة «تونس»، وبريتوريا بلوز «جنوب أفريقيا»، ونادي SDVK «جيبوتي»، مشعل بجاية «الجزائر».


وفى مباريات الغد الافتتاحية الجهاد الليبي يلتقي ترنجه التونسي والتحدي مصراته يلتقى الحمامات التونسي وستتباري كل مجموعه من مرحله واحده ذهاب ( فقط ) ويتاهل اول وثان كل مجموعه للدور الرباعي .
وفى مباريات الغد الافتتاحية، يلتقي الجهاد الليبي مع ترنجه التونسي، فيما يواجه التحدي مصراته نظيره الحمامات التونسي . 

وستتباري كل مجموعة من مرحلة واحدة ذهاب، ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الرباعي.


 

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