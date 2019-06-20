الدامجة يعود للمنتخب الليبي ويعلن التحدي أمام تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 08:24 مساء
جلال الدامجة

قرر اتحاد الكرة الليبي برئاسة عبدالحكيم الشلماني تعيين جلال الدامجة في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، خلفًا للثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني.

ومن جانبه، أكد الدامجة أنه اختار مساعدين له ضمن الطاقم الفني المعاون، وهما أكرم الهمالي وسالم إجلالي، فيما أبقى على مدرب حراس المنتخب محمد البوسيفي، في منصبه، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وكشف الدامجة أن لجنة المنتخبات هي من فاوضته لتولي قيادة المنتخب، وقال: «قبلت المهمة رغم الحالة الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليًا، لكن هناك تحدٍ يجب التعامل».

يذكر أن المنتخب الوطني أمامه مباراة مهمة أمام نظيره التونسي في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020 «الشان» بإثيوبيا، ذهابًا في سبتمبر، وإيابًا في أكتوبرالمقبلين.

وكشف الدامجة في تصريحات إعلامية أنه سلم القائمة المبدئية لـ«فرسان المتوسط» إلى إدارة المنتخبات الوطنية، وهي تضم عددًا من اللاعبين الذين برزوا في مسابقة الدوري المحلي، وأبرزهم: محمد الترهوني، الشامخ القذافي، ناجي دراء، حسن الماتا، الشامخ العبيدي، أحمد التريكي، محمد مانديلا، خالد مجدي، أحمد الحداد.

وعلى صعيد حراس المرمى أوضح أن القائمة الأولية للمنتخب ستضم أربعة حراس هم: محمد نشنوش، أحمد عزاقة، جواد رزق، علي اشنينه.

وأشار الدامجة إلى أن هجرة اللاعبين في الوقت الحالي من أنديتهم المحلية للعب خارج ليبياـ ستمثل مشكلة في استعدادات المنتخب، والتي قد تبدأ بإقامة معسكر في تركيا، نهاية شهر يوليو المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين مع المنتهخب الأردني.

وأشار إلى أنه تم إعداد القائمة الأولية لتسهيل الإجراءات الإدارية من قبل إدارة المنتخب بشكل مبكر، منها إجراءات التأشيرة وجوازات السفر الحديثة، لافتًا إلى أن الطاقم الفني يتحرى حاليًا عن جميع اللاعبين المحليين الذين من الممكن أن يخرجوا للاحتراف في دوريات خارج ليبيا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيشكل عائقًا في استدعائهم للمنتخب الوطني للمحليين.

 

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