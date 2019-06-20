الجهاد يلحق بالتحدي في تونس من أجل أفريقية القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 20 يونيو 2019, 07:25 مساء
فريق نادي الجهاد لكرة القدم المصغرة (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى تونس اليوم بعثة نادي الجهاد بمصراتة للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة التي ستقام بمدينة الجم التونسية.

ويترأس وفد الجهاد، رئيس مجلس إدارة النادي سامي زرموح، وعبدالعزيز أبورويص (إداريًا) وعبدالرحمن التريكي (مرافقًا) وعبدالحليم الحطبة (مدربًا) والرياضيون جلال سويب ومحمد اسويطي ومنصور دوشي وجهاد عوينة وعبدالرؤوف أبوريان ورضا بادش وعمر الشعافي والطاهر الغويل وهشام إسماعيل ويوسف بن سعود ويوسف الشاوش وعبدالعزيز ّاحميدة وعبدالرحيم التريكي.

يشار إلى أن البطولة ستنطلق الجمعة المقبل وتتواصل لأربعة أيام بمشاركة ثمانية فرق، هي: التحدي والجهاد «ليبيا»، وترنجه والمواني «تونس»، وواسا «الغاني»، وجوبالند «الصومال»، وبريتوريا «جنوب أفريقيا»، وsDVk «جيبوتي».
 

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