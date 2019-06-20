اتحاد الكرة يعين لجنة للبت في مصير المسابقات بشكل نهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 05:41 مساء
من مباراة سابقة في الدوري الممتاز الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل لجنة تتولى النظر في إمكانية استكمال أو تأجيل أو إلغاء مسابقات الموسم الجاري 2018 - 2019.

وحسب صفحة اتحاد الكرة على «فيسبوك»، فإن اللجنة ستكون مهمتها إبداء الرأي النهائي بعد الاطلاع على مقترحات الأندية وأعضاء المكتب التنفيذي، بهذا الخصوص، وتقديمه إلى الأمانة العامة للاتحاد في زمن أقصاه أسبوع من تاريخه، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وتضم اللجنة في عضويتها، رئيس لجنة الطعون باتحاد الكرة سابقًا محمد علي يونس «رئيسًا»، والهادي السويطي وعمر عبدالجواد الطوير «أعضاء»، وسالم السويح «مقررًا».
 

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