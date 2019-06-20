ليبيا تحقق برونزية جودو الشرطة العربية

البطل الليبي علي سعيد عمر «يسار»

حقق البطل الليبي علي سعيد عمر النايلي، الميدالية البرونزية في بطولة الشرطة العربية للجودو، والتي انطلقت في دولة العراق، أول أمس، بمشاركة 10 دول عربية، وهي: ليبيا وتونس ومصر والعراق والجزائر وموريتانيا واليمن والسودان وقطر والأردن.

وشارك علي سعيد عمر ، وفاز على العراقي على الزيدي، وفى النصف نهائي فقد مباراته امام المتوج بالذهبية الجزائري أحمد جرادي، وفى المباراة الترتيبية، فاز البطل الليبي على السعودي راكان زيدان.

الترتيب النهائي للوزن المفتوح، جاء بتتويج الجزائري أحمد جرادي بالميدالية الذهبية، ونال الفضية العراقي حسين العامري، والبرونزيه لليبي على النايلي، والثالث العراقي علي الزيدي، وخامس الترتيب للمصري محمد يوسف، والسادس السعودي زيدان، والسابع للأردني حسين سليمان، والثامن للكويتي حسين مسري.