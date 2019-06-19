النايلي خامس العرب في جودو الشرطة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 يونيو 2019, 10:07 مساء

اكتفي لاعب الشرطة الليبي على النايلي اليوم بالترتيب الخامس في البطولة العربية للجودو التي تتواصل بمدينة بغداد العراقية.

وشارك النايلي في نزال وزن فوق 100 كلج، فيما يملك الليبي عبدالعاطي أبوشاقور فرصة، لتحقيق ميدالية عندما يخوض غدًا أمام منافسه الكويتي فهد علي سلمان، في وزن تحت 66 كلج، كما سيخوض الليبي أحمد شنيبة، منافسته أمام الكويتي عيسى خالد في وزن دون 73 كلج.

يشار إلى أن بطولة الجودو العربية للشرطة، تشهد مشاركة 60 لاعبًا من دول: ليبيا والعراق والكويت والأردن والسعودية ومصر وقطر وتونس والجزائر .
 

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