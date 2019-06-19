الثني يوجه بصيانة المنشآت الرياضية بشرق وجنوب ليبيا

عبدالله عبدالرحمن الثني

وجه رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، بصيانة عدد من المنشآت الرياضية بعدة مدن شرق وجنوب ليبيا.

وعقد الثني اجتماعًا، اليوم، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة، لبحث صيانة المنشآت الرياضية.

وتمت مناقشة الوضع الحالي للبنية التحتية للملاعب التابعة لإدارة المنشآت الرياضية بالهيئة، والمملوكة للدولة الليبية، خلال الاجتماع، ووافق رئيس الحكومة على إنشاء وصيانة عدد من المرافق الرياضية منها الملعب الجانبي الواقع بالمدينة الرياضية لمدينة بنغازي، وكذلك الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة درنة، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة البيضاء، وملعب جيزاو ببلدية مرزق، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة طبرق، ومضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بمدينة سبها، إضافة إلى الملعب البلدي لمدينة سبها.

