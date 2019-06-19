الثني يوجه بصيانة المنشآت الرياضية بشرق وجنوب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 19 يونيو 2019, 08:43 مساء
عبدالله عبدالرحمن الثني

وجه رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، بصيانة عدد من المنشآت الرياضية بعدة مدن شرق وجنوب ليبيا.

وعقد الثني اجتماعًا، اليوم، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة، لبحث صيانة المنشآت الرياضية.

وتمت مناقشة الوضع الحالي للبنية التحتية للملاعب التابعة لإدارة المنشآت الرياضية بالهيئة، والمملوكة للدولة الليبية، خلال الاجتماع، ووافق رئيس الحكومة على إنشاء وصيانة عدد من المرافق الرياضية منها الملعب الجانبي الواقع بالمدينة الرياضية لمدينة بنغازي، وكذلك الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة درنة، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة البيضاء، وملعب جيزاو ببلدية مرزق، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة طبرق، ومضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بمدينة سبها، إضافة إلى الملعب البلدي لمدينة سبها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب