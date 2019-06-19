الفلاح مديرًا لفرع شركة إدارة استثمار المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية

اللاعب الدولي السابق أحمد الفلاح (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة سالم أبوزريدة تعميمًا بناءً على تعليمات صادرة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة يقضي بتكليف اللاعب الدولي السابق أحمد الفلاح مديرًا لفرع شركة إدارة استثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المنطقة الشرقية وهو المخول إداريًا وماليًا وقانونيًا في إتمام كافة الإجراءات والإشراف على هذه المرافق والمنشآت الرياضية.

وسبق للاعب الدولي أحمد الفلاح أن أشرف على ادارة الشركة العام 2010 وهو لاعب دولي سابق بفريق التحدي الأول لكرة القدم توج معه ببطولة الدوري الليبي موسم 1977 بقيادة المدرب المصري القدير علي شرف وكان هدافًا في ذلك الموسم الذهبي في مسيرة الفهود كما تألق وبرز ضمن صفوف المنتخب الليبي الأول في الكثير من المباريات الدولية وتولى مناصب ومهام قيادية وإداريه بناديه التحدي خلال الفترة القريبة الماضية.

حقق خلالها الفريق الأول العديد من النجاحات والإنجازات كان آخرها تتويجه ببطولة مرحلة الذهاب الأولى وبطلًا للشتاء خلال الموسم الرياضي قبل الماضي وهو الموسم الذى عاد فيه الفريق بعد غياب طويل إلى ملاعب القارة الإفريقية السمراء.