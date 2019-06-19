تفاؤل في منتخب الشراع بدورة الألعاب الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 يونيو 2019, 03:07 مساء
منافسات الشراع (أرشيفية : الإنترنت)

أكد إداري البعثة الليبية في الألعاب الأفريقية الشاطئية، عمر سميع، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن ثلاثي منتخب ليبيا للشراع (كايت بوردينغ) والمكون من الرياضيين فائز الوليد ورياض القطوسة وياسر بوودن على أعلى درجات الجدية مع مدربهم جلال الوليد.

الجميع لديه إصرار وثقة في تحقيق نتيجة طيبة ضمن منافسات الكايت بوردينغ اليوم الأربعاء بدورة الألعاب الشاطئية بمدينة سال بالرأس الأخضر، والتي ستشهد مشاركة 14 متسابقًا على مستوى القارة الأفريقية.

يشار إلى أن نتائج الرياضيين الليبيين في اليومين الأولين للدورة كانت بعيدة عن منصات التتويج سواء للسباح حماد الفلاح وحل ثامنًا في سباق المياة المفتوحة 5 آلاف متر، وعبدالسلام محمد حل خامسًا في سباق التجديف، وعبدالمعز برباش جاء خامسًا في كرة القدم الاستعراضية.

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