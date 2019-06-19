جهاد مصراتة جاهز لأفريقية القدم المصغرة

كشف نادي الجهاد بمصراتة عن قائمة وفده المشارك في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة التي ستقام بمدينة الجم التونسية، ويترأس الوفد رئيس مجلس إدارة النادي سامي زرموح وعبدالعزيز أبورويص (إداريًا)، وعبدالرحمن التريكي (مرافقًا)، وعبدالحليم الحطبة (مدربًا)، والرياضيون جلال سويب ومحمد اسويطي ومنصور دوشي وجهاد عوينة وعبدالرؤوف أبوريان ورضا بادش وعمر الشعافي والطاهر الغويل وهشام إسماعيل ويوسف بن سعود ويوسف الشاوش وعبدالعزيز احميده وعبدالرحيم التريكي.

يشار إلى أن البطولة ستنطلق الجمعة المقبل وتتواصل لأربعة أيام وسط مشاركة ثمانية فرق، من ليبيا التحدي والجهاد، ومن تونس نادي ترنجه والمواني، وواسا الغاني، وجوبالند الصومالي، وبريتوريا الجنوب أفريقي، وسدافك الجيبوتي.