دبنون والدناع في اجتماع وورش الألعاب الأفريقية الشاطئية

جانب من اجتماع وورش الألعاب الأفريقية الشاطئية (إنترنت)

حضر رئيس البعثة الليبية المشاركة في الألعاب الأفريقية الشاطئية هلال دبنون الثلاثاء الاجتماع الدوري لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة المقامة بدولة الرأس الأخضر.

تم خلاله استعراض مستجدات الدورة وجداول الاجتماعات الفنية وجداول المنافسات لليومين القادمين والاستماع لملاحظات الوفود حول الإقامة والإعاشة والبرنامج الرياضي العام.

كما شارك الدكتور عصام الدناع في ورشة عمل ميدانية بإشراف اللجنة الطبية بدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية ورعاية الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية حول الوقاية من الإصابات الرياضية خلال التمارين الرياضية علي مجموعات.

الدكتور عصام الدناع (أرشيفية : الإنترنت)