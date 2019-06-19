ناصر محترف جديد في سماء الكرة الليبية

لاعب فريق الكرة الأول بنادي المدينة محمد ناصر (إنترنت)

تعاقد لاعب فريق الكرة الأول بنادي المدينة محمد ناصر مع فريق التضامن الكويتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لتزداد رقعة المحترفين الليبيين في الخارج.

وتضم قائمة المحترفين مؤيد اللافي المحترف في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري، حيث توج ببطولة الدوري الجزائري وقدم مستويات جيدة، وكان له الفضل في الفوز على قسنطينة في ملعب قسنطينة (3-1)، واللافي هو من مرر كرة الهدفين الأول والثاني لاتحاد العاصمة الجزائري، كما تقول إحصائية مؤيد اللافي بعد انتهاء الدوري الجزائري إنه لعب 13 مباراة وصنع 5 أهداف وسجل 5.

أيضاً فاز محمد صوله مع المحرق البحريني ببطولة كأس النخبة البحريني، فضلاً عن كونه هداف الفريق، وقدم موسماً جيداً مع المحرق كما توج زكريا الهريش مع سوسيشكا ببطولة الدوري الممتاز في مونتنيغرو، وينتظر الجميع حمدو الهوني في دوري الأبطال بعد قرار إعادة النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي وكذلك سند الورفلي في الرجاء البيضاوي والمستوى المميز الذي يقدمه في انتظار التتويج هو الآخر وأحمد بن علي الذي حصل في آخر استفتاء لناديه الإيطالي كروتوني على لقب أحسن لاعب في فريقه، وكذلك محمد منير في الدوري الأميركي وإسماعيل التاجوري.