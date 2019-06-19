التحدي مصراته يعبر الجامعة إلى نهائي القدم المصغرة

منافسات من كرة القدم المصغرة (أرشيفية الإنترنت)

نجح فريق التحدي مصراته لكرة القدم المصغرة (حامل اللقب) الثلاثاء في نيل ورقة العبور للمباراة النهائية لمسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي الجاري بعدما تفوق على فريق الجامعة السنوسية بالبيضاء في الدور نصف نهائي بمجموع المباراتين وبنتيجة 7 مقابل 2 (ذهابًا وايابا).

وسجل فريق التحدي الفوز إيابًا في ملعب سرت على فريق الجامعة السنوسية بهدفين دون رد وكان لقاء الذهاب بينهما انتهى في مصراته بفوز التحدي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك يكون فريق التحدي أول المتأهلين للنهائي وينتظر المتأهل من لقاء فريقي أبومليانة طرابلس ونجوم صرمان.

يشار إلى أن لقاء الذهاب بينهما انتهى في صرمان بالتعادل السلبي من دون أهداف ولقاء الإياب سيقام بطرابلس في التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وينتظر أن تقام مباراة النهائي لمسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة يوم 13 يوليو المقبل.