التحدي مصراته يعبر الجامعة إلى نهائي القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 19 يونيو 2019, 12:45 مساء
منافسات من كرة القدم المصغرة (أرشيفية الإنترنت)

نجح فريق التحدي مصراته لكرة القدم المصغرة (حامل اللقب)  الثلاثاء في نيل ورقة العبور للمباراة النهائية لمسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي الجاري بعدما تفوق على فريق الجامعة السنوسية بالبيضاء في الدور نصف نهائي بمجموع المباراتين وبنتيجة 7 مقابل 2 (ذهابًا وايابا).

وسجل فريق التحدي الفوز إيابًا في ملعب سرت على فريق الجامعة السنوسية بهدفين دون رد وكان لقاء الذهاب بينهما انتهى في مصراته بفوز التحدي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك يكون فريق التحدي أول المتأهلين للنهائي وينتظر المتأهل من لقاء فريقي أبومليانة طرابلس ونجوم صرمان.

يشار إلى أن لقاء الذهاب بينهما انتهى في صرمان بالتعادل السلبي من دون أهداف ولقاء الإياب سيقام بطرابلس في التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وينتظر أن تقام مباراة النهائي لمسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة يوم 13 يوليو المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر
ليبيا
عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب