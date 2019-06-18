المدينة يعير نجمه للتضامن الكويتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 10:26 مساء
محمد عبدالناصر جمعة «وسط» مع مسؤولي التضامن (صفحة ريميسا)

وافقت إدارة نادي المدينة، رسمسًا اليوم، على إعارة لاعب خط الوسط بفريق الكرة الأول، محمد عبدالناصر جمعة، إلى نادي التضامن الكويتي.

جاء ذلك، ردًا على الخطاب الرسمي الذي وجهته إدارة نادي التضامن برئاسة مبارك محمد النزال، وكان مسؤولو التضامن الكويتي قد أرسلوا خطابا رسميا إلى إدارة نادي المدينة يطلبون استعارة عبدالناصر، لاعب الفريق، لمدة موسم واحد تبدأ من 1/ 8 /2019 وحتى 31 / 5 / 2020، وفقًا لصفحة «ريميسا»

يشار إلى أن عبد الناصر سيصبح ثاني لاعب ليبي يحترف في الدوري الكويتي في الموسم المقبل 2019 / 2020، بعد تعاقد فريق العربي مع المحترف الدولي السنوسي الهادي، قادمًا من الجبلين السعودي.
 

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