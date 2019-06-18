شطرنجيو الظهرة برًا إلى تونس لبطولة المنستير

من منافسات سابقة من بطولة الظهره للشطرنج

أوضح رئيس بعثة نادي الظهرة في بطولة المنستير الدولية للشطرنج، فوزي البركي، أن البعثة ستتوجه، اليوم، برًا إلى تونس للمشاركة في بطولة المنستير الدولية للشطرنج، بعدد 13 لاعبا.

وقال البركي: «اللجنة المنظمة للبطولة كشفت عن جوائزها المالية، ففي فئة تحت 16عامًا سيتحصل الأول على الكأس وميدالية ذهبية ومبلغ 300 دينار، والثاني ميدالية فضية و200 دينار، والثالث ميدالية برونزية و100 دينار، وفي بطولة تصنيف دون 1800 يتحصل الأول على 500 دينار والثاني 300 دينار والثالث 200 والرابع 100 دينار، وفي بطولة تصنيف من 1800 الى 2000 يتحصل الأول على 600 دينار والثاني 400 والثالث 300 والرابع 100 دينار، وفي التصنيف فوق 2000 يتحصل الأول على الكأس وألف دينار والثاني على 700 والثالث 500 والرابع 400 والخامس 300 دينار».

يشار إلى أن البطولة مصنفة دوليًا ومن تسع جولات واجتماعها الفني سيعقد بعد غدٍ الخميس، ويعقبه أولى جولات البطولة .

وحول الاحتجاجات على قرارات الحكام، تقدم إلى لجنة الاستئناف بعد ساعة من انتهاء المباراة، مع قيمة رسوم 100 دينار تسترد في حالة قبول الاحتجاج .

