السلتو يعطي ظهره للأهلي طرابلس ويفتح ذراعيه للنجم الساحلي

أنيس السلتو عند وصوله مطار سوسة (صفحة ريميسا)

وصل المهاجم الدولي الليبي وفريق أهلي طرابلس أنيس السلتو،، ظهر اليوم، إلى مدينة سوسة التونسية، لاستكمال المفاوضات مع إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، تمهيدا للانتقال لصفوفه مطلع الأسبوع المقبل .

وبات السلتو أقرب إلى الانتقال للنجم الساحلي، بعد أن قرر ترك الأهلي طرابلس في الموسم المقبل، نظرًا للأحداث الأمنية التي تمر بها ليبيا وتعيق إقامة المنافسات الرياضية، وكان يفاضل بين أربعة عروض من أندية مغاربية، للاستفادة بخدماته، وفقًا لصفحة «ريميسا».

ويجيد السلتو اللعب في أكثر من مركز هجومي، بداية من رأس الحربة باعتباره يجيد التعامل مع الكرات العرضية أمام مرمى المنافي، أو كمهاجم من على طرفي الملعب كونه يملك السرعات والاختراق.

