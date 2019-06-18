منتخب الكايت بوردنج يصل الرأس الأخضر

منتخب الشراع الليبي (إنترنت)

وصل منتخب الشراع الليبي «الكايت بوردنج» إلى عاصمة الرأس الأخضر وتحول في رحلة داخلية إلى جزيرة سال، وستكون منافسات المنتخب الوطني للكايت بوردنج ابتداء من بعد غدٍ الخميس.

ويتكون منتخب الكايت بوردنج من فايز الوليد ورياض قطوسة وياسر بووذن والمدرب الوطني جلال الوليد.

ووصل المنتخب الوطني إلى مدينة سال بعد رحلة طويلة وشاقة، وكان كل من رئيس البعثة هلال دبنون والإداري عمر سميع والدكتور عصام الدناع في استقبال رياضيي الكايت بوردنج ومدربهم الذين وصلوا قبل قليل إلى مقر إقامة البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بمدينة سال.

منتخب الشراع الليبي (إنترنت)

منتخب الشراع الليبي (إنترنت)