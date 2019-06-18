الزروق يستقبل العائدين من الألعاب الأفريقية الشاطئية

الزروق يزور يونس الزوي (إنترنت)

استقبل الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية في مطار قرطاج بتونس رفقة المهندس خالد الزنكولي الأمين العام وعبدالكريم فرحات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الرياضيين القادمين من الرأس الأخضر في طريقهم للعودة إلى ليبيا بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية.

وقد تم تسهيل إجراءات السفر في مطار تونس قبل توجههم إلى أرض الوطن، وقام الدكتور جمال خلال تواجده بتونس بزيارة يونس الزوي الإداري المخضرم في لعبة الكرة الطائرة بنادي الهلال والمنتخب الوطني الذي أجرى عملية ناجحة لاستئصال أكياس على القولون بالجمهورية التونسية.

الزروق يستقبل العائدين من الألعاب الأفريقية الشاطئية (إنترنت)