الزروق يستقبل العائدين من الألعاب الأفريقية الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 12:52 مساء
الزروق يزور يونس الزوي (إنترنت)

استقبل الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية في مطار قرطاج بتونس رفقة المهندس خالد الزنكولي الأمين العام وعبدالكريم فرحات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الرياضيين القادمين من الرأس الأخضر في طريقهم للعودة إلى ليبيا بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية.

وقد تم تسهيل إجراءات السفر في مطار تونس قبل توجههم إلى أرض الوطن، وقام الدكتور جمال خلال تواجده بتونس بزيارة يونس الزوي الإداري المخضرم في لعبة الكرة الطائرة بنادي الهلال والمنتخب الوطني الذي أجرى عملية ناجحة لاستئصال أكياس على القولون بالجمهورية التونسية.

الزروق يستقبل العائدين من الألعاب الأفريقية الشاطئية (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا