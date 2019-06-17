الظهرة يشارك في شطرنجية المنستير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 07:31 مساء

أعلن نادي الظهرة، اليوم، مشاركة فريق الشطرنج بالنادي، في مهرجان قصيبة المديون الدولي للشطرنج بمدينة المنستير التونسية.

وأوضح نادي الظهرة، أن بعثة لاعبي الشطرنج التي ستشارك في البطولة ابتداء من الخميس المقبل، وتستمر لثمانية أيام، ستضم كلا من: خالد بن ناصر ، ومصطفى شلغوم، وعمر دربوك، وعبدالستار الفيتوري، ومسعود قشوط، وحاتم أبومنجل، وخليل التائب، وهاشم النعمي، وفيصل الواعر، وعمر سرتيه، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن فريق الظهرة، سبق وحقق نتائج مميزة في بطولة مدينة المنستير التونسية، شهر سبتمبر الماضي.
 

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