«العميد» يستدعي لاعبيه من الراحة السلبية من أجل الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 05:47 مساء
لاعبو الاتحاد في احدى التدريبات (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استدعاء لاعبي الفريق، إلى معسكر تقام من خلاله فترة الإعداد للموسم الجديد الذي سيبدأ في منتصف أغسطس المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك فريق الاتحاد في البطولة الأفريقية، كممثل للكرة الليبية بصفته المتوج ببطولة كأس ليبيا الموسم الماضي، وحسب توجه اتحاد الكرة، فإن الاتحاد سيشارك في الكونفدرالية، والنصر في دوري الأبطال بصفته بطل الدوري قبل الماضي، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن اتحاد الكرة سيلجأ إلى هذا التمثيل في البطولتين الأفريقيتين، حالة عدم استكمال المسابقات المحلية للموسم الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

ووفقًا للمصدر، فإن معسكر فريق الكرة الأول للاتحاد، سيقام في تونس.
 

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