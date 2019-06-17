بالفيديو.. الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل

الملاكم الليبي، مالك الزناد (صفحة الزناد)

قرر الملاكم الليبي، مالك الزناد، الرحيل عن مالطا، والعيش في إنجلترا لدعم مسيرته الاحترافية في عالم الملاكمة.

ونشر الزناد على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه قرر الرحيل عن مالطا من أجل التدريب في أقوى الأندية هناك وتحت إشراف طاقم احترافي.

يشار إلى أن مالك الزناد، حقق 14 فوزًا متتاليًا في مشواره الاحترافي، آخره على منافسه الكولومبي جون كورتيز، أواخر الشهر الماضي، في النزال الذي جرى بينهما في مالطا.

ولاقى الزناد ترحابًا من الجماهير والسلطات المالطية، طوال فترة إقامته، حتى أن رئيس الدولة منحه وسام التميز.



