أبوزريدة يقدم لأندية بنغازي عددًا من الوعود

سالم أبوزريدة في اجتماعه برابطة اندية بنغازي (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت رابطة أندية بنغازي الكبرى، باستعادة الاتحاد الفرعي لكرة القدم، مقاره السابقة، بمجمع الاتحادات بالمدينة الرياضية، ليصبح في مكان يليق بحجم عمله الجماهيري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء الرابطة برئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الموقتة، سالم أبوزريدة ، أمس، لمناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تخص النشاط الرياضي.

وناقش المجتمعون الملف المتعلق بشركة المنشآت والمرافق الرياضية، واستمع رئيس الهيئة لوجهات نظر وفد رابطة أندية بنغازي الكبرى، ووعد بتنفيذ أهم المقترحات ووجهات النظر الإيجابية التي طرحت خلال الاجتماع.

