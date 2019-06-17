أبوقرص: الوضع في الكرة الليبية متردٍ

جانب من مباراة منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر نائب رئيس لجنة المنتخبات والعضو السابق في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، علي أبوقرص، أن اللعبة في ليبيا تعيش أزمة حقيقة، معتبرًا أن المشكلة ليست إيقاف دوري أو عدم الترشح لـ«الكان» وإنما المشكلة أعمق وأكبر وتحتاج لتشكيل لجنة للخبراء لوضع خطة لسنوات مقبلة.

وقال أبوقرص في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن تشكيل لجنة منتخبات أو تشكيل أي لجنة أخرى هو مسكنات ليس إلا.

وأخيرًا دعا أبوقرص لعقد جمعية عمومية لتصحيح مسار كرة القدم، وتطبيق معايير الكفاءة فى كل مجالات اللعبة، مؤكدًا وجود قوانين ونظم للعبة، لكن للأسف يتم مشاهدتها والواقع المعاش للعبة متردٍ.