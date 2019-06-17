موحان يمثل ليبيا فى الألعاب الجامعية بنابولي

لاعب التنس أحمد مصطفي موحان (تصوير - امحمد الموشي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن الظروف المادية للاتحاد حالت دون مشاركة عدد كبير من الطلاب المتميزين في مختلف الألعاب في الدورة الـ30 للألعاب الصيفية الجامعية بنابولي في يوليو المقبل.

وأضاف حشاد أن المشاركة الليبية في هذا الحدث العالمي اقتصرت على رياضي واحد فقط، وهو بطل ليبيا في التنس الأرضي والمصنف الأول على لاعبي التنس الليبيين أحمد مصطفي موحان.

يشار إلى أن الألعاب الجامعية بنابولي 2019 ستشهد مشاركة 7285 طالبًا وطالبة يمثلون 127 دولة.