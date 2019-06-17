موحان يمثل ليبيا فى الألعاب الجامعية بنابولي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 17 يونيو 2019, 02:30 مساء
لاعب التنس أحمد مصطفي موحان (تصوير - امحمد الموشي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن الظروف المادية للاتحاد حالت دون مشاركة عدد كبير من الطلاب المتميزين في مختلف الألعاب في الدورة الـ30 للألعاب الصيفية الجامعية بنابولي في يوليو المقبل.

وأضاف حشاد أن المشاركة الليبية في هذا الحدث العالمي اقتصرت على رياضي واحد فقط، وهو بطل ليبيا في التنس الأرضي والمصنف الأول على لاعبي التنس الليبيين أحمد مصطفي موحان.

يشار إلى أن الألعاب الجامعية بنابولي 2019 ستشهد مشاركة 7285 طالبًا وطالبة يمثلون 127 دولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ارتداء الشبشب أثناء القيادة