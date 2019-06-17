«حديدية ليبيا» في بطولة جربة الدولية بتونس

جانب من منافسات الكرة الحديدية (بوابة الوسط)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، أن منتخب ليبيا للكرة الحديدية تخصص القصير سيدخل غدًا الثلاثاء في تجمع لمدة يومين باستضافة نادي الطلائع بمدينة رقدالين غرب طرابلس يتحول بعدها إلى تونس للمشاركة في بطولة جربة الدولية التي ستنطلق الجمعة المقبل.

وتتواصل البطولة لأربعة أيام، ويترأس الوفد الليبي فيها عضو الاتحاد العام عادل الزكرة، بالإضافة إلى المدرب بشير برول، ومساعدة وليد كرناف والحكم فتحي الشوشان، واللاعبين عبدالقدوس بوشي وحسام ناجي ومهاب كريش وعبدالفتاح الموفق وعزالدين حمودة وحاتم جعيدان وحسام ناجي.