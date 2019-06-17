الحاجي: سنقف مع أي إصلاحات هادفة لرياضة التايكوندو

جانب من منافسات بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)

أكد عضو اللجنة التسييرية لرياضة التايكوندو ناصر الحاجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن تسييرية التايكوندو عقدت، الأحد، اجتماعًا موسعًا بمقرها بطرابلس ناقشت فيه جملة من الموضوعات التي تهم اللعبة، من بينها تنظيم بطولة بالمنطقة الشرقية باسم عمر المختار، وأيضًا دورة في إدارة وتنظيم بطولات التايكوندو.

وأضاف الحاجي أن «التسييرية» ناقشت وباستفاضة موضوع تجميد عضوية رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، علي صابر، لذا تدعو الجميع لتغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي أغراض ومآرب وأن «التسييرية» ستساهم بما تملكه من خبرات ولجان فنية وكفاءات علمية مع أي إصلاحات تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي والنهوض بالتايكوندو الليبي وعودة تألق المنتخبات الليبية في كافة المحافل الخارجية.