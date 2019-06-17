بطولتان للخماسيات بمجلس الرياضة في طرابلس

من مشاركة سابقة لفريق الاتحاد في بطولة الروضان (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس مجلس الرياضة المكلف مفتاح نوير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس بصدد تنظيم بطولتين لكرة القدم الخماسية، الأولى للعاملين بالمصارف والشركات، والثانية في كأس أبطال الدوريات الرمضانية.

وأثنى نوير على جهود اللجنة المشرفة على المسابقات الرمضانية التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان، التي استهدفت مئات المشاركين، ومن بينها مسابقات لقدامى الكرة الطائرة والسلة، والبطولة المفتوحة للتنس الأرضي والمهرجان الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب كرة السلة على الكراسي، والشطرنج والسباحة والكرة الطائرة جلوس، وكرة الريشة الطائرة وتنس الطاولة.