قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية

قرر الاتحاد الليبي لبناء الاجسام بالمنطقة الشرقية، توزيع استضافة البطولات على مناطق الاتحاد الفرعي، وتعيين مدرب لمنتخب المنطقة لكرة القدم، مهمته تنحصر في رفع مستوى اللاعبين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الفرعي، أمس بنادي التعاون بمدينة أجدابيا.

وأوصى المجتمعون برفع مستوى الحكام والمدربين من خلال الدورات، بالإضافة إلى مناقشة مقترح فتح المجال للاعبين للمشاركة في بطولة درع الشرق وعدم انحصارها على لاعبي أجدابيا فقط .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للبدء في حصر الصالات والمدربين في المنطقة والعمل على تسهيل إجراءات اللاعبين الذين لديهم قدرة المشاركة خارجيا ، وتكليف مدرب بمواصفات فنية للإشراف على لاعبي المنتخب في هذه المنطقة للرفع من مستواهم استعدادا للاستحقاقات الدولية.

حضر الاجتماع، رئيس الاتحاد محمد الوسيع ونائبه السيد عبدالله هاجر، و أغلب أعضاء الاتحاد من سرت حتى طبرق وهم: عادل الفاخري وعمر اعريبي واحمد شبيطة وأحمد اعنيبه ومهدي الرفاعي.

