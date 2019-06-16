الفلاح الليبي يهزم الشد العضلي في شاطئية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 يونيو 2019, 09:23 مساء
السباح الليبي حماد الفلاح (صفحة اللجنة الأولمبية)

حقق السباح الليبي حماد الفلاح، المركز الثامن في منافسات السباقات المفتوحة 5000 متر، ضمن منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى «سال 2019» التي انطلقت بجمهورية الرأس الأخضر، أول أمس.

وتعرض الفلاح لشد عضلي أثناء السباق، ما جعله يحقق المركز الثامن بزمن ساعة و16 دقيقة، في السباق الذي شارك فيه 18 سباحًا ممثلين عن 12 دولة أفريقية.

وأعربت اللجنة الأولمبية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن رضائها عن مستوى الفلاح قائلة: «بالنظر إلى قصر فترة الاستعداد والتغير في تيارات المحيط التي تختلف عن البحر، فإن مشاركة حماد تعد إيجابية وناجحة بكل المقاييس» .
 

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