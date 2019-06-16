اتحاد الكرة الليبي يحمل طرفًا قيمة عقود اللاعبين حالة إلغاء الدوري

أعلن رئيس لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الليبي لكرة القدم، عمر طوير، أن اتحاد الكرة اتخذ قراره بشأن مصير عقود اللاعبين والأجهزة المعاونة لفرق الأندية في حال تم إلغاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/ 2019.

وأوضح طوير، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حال تم إلغاء بطولة الدوري الليبي الممتاز لعام 2018 /2019 وانتهاء عقود اللاعبين في الفترة الحالية سيتم تمديد العقد موسما جديدا مع النادي بشكل إجباري، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وسبق أن أعلن الاتحاد الليبي لكر القدم، إيقاف جميع المسابقات التابعة للاتحاد بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وحدد موعدًا لعودة الدوري يوم 15 يونيو الجاري، شريطة أن تسمح الحالة الأمنية بذلك.

وأضاف طوير، سيشارك كل لاعب مع فريق لمدة موسم، مجانا، حال استلم كل مستحقات عقده مع ناديه، أما في حال حصول أي لاعب لمبلغ مالي سيعتبر من قيمة العقد الجديد، بحيث يشارك اللاعب مع فريقه لمدة عام كامل بشكل مجاني، وذلك في حال استلام كامل مستحقاته في العقد الماضي.

واختتم طوير تصريحاته مؤكدًا على أنه في حال عدم إقامة بطولة الدوري الممتاز للعام المقبل 2019/ 2020 واللاعب عقده سارٍ مع ناديه لمدة عام أو أكثر يصبح العقد ملغيا تماما ويصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي نادٍ آخر.

