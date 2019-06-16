اتحاد الكرة الليبي يحمل طرفًا قيمة عقود اللاعبين حالة إلغاء الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 06:49 مساء

أعلن رئيس لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الليبي لكرة القدم، عمر طوير، أن اتحاد الكرة اتخذ قراره بشأن مصير عقود اللاعبين والأجهزة المعاونة لفرق الأندية في حال تم إلغاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/ 2019.

وأوضح طوير، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حال تم إلغاء بطولة الدوري الليبي الممتاز لعام 2018 /2019 وانتهاء عقود اللاعبين في الفترة الحالية سيتم تمديد العقد موسما جديدا مع النادي بشكل إجباري، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وسبق أن أعلن الاتحاد الليبي لكر القدم، إيقاف جميع المسابقات التابعة للاتحاد بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وحدد موعدًا لعودة الدوري يوم 15 يونيو الجاري، شريطة أن تسمح الحالة الأمنية بذلك.

وأضاف طوير، سيشارك كل لاعب مع فريق لمدة موسم، مجانا، حال استلم كل مستحقات عقده مع ناديه، أما في حال حصول أي لاعب لمبلغ مالي سيعتبر من قيمة العقد الجديد، بحيث يشارك اللاعب مع فريقه لمدة عام كامل بشكل مجاني، وذلك في حال استلام كامل مستحقاته في العقد الماضي.

واختتم طوير تصريحاته مؤكدًا على أنه في حال عدم إقامة بطولة الدوري الممتاز للعام المقبل 2019/ 2020 واللاعب عقده سارٍ مع ناديه لمدة عام أو أكثر يصبح العقد ملغيا تماما ويصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي نادٍ آخر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر