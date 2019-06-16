بالصور: القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

اُختُتمت، السبت، بتميز ونجاح كبير تنظيميًّا وفنيًّا ومشاركة وحضورًا جماهيريًّا كأس السوبر للدوريات الرمضانية بسبها بتتويج فريق القلعة بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الإنتر بركلات الجزاء الترجيحية 6 /5 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالعادل بخمسة أهداف لمثلها.

احتفالية التتويج

وعقب المباراة النهائية أُقيمت احتفالية التتويج بحضور رئيس مجلس الرياضة سبها أحمد سعيد السني، ورئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن السعودي وأعضاء اللجنة طارق مجبر ومحمد الحاج وعادل بن سلمى وأبوبكر الشيباني، وعدد من الرياضيين البارزين واللاعبين القدامى وجمهور كبير من محبي الرياضة.

توج فريق القلعة بكأس البطولة والميداليات الذهبية والإنتر بالميدالية الفضية، وتحصل لاعب الإنتر حسام مبارك على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وكرم في الاحتفالية حكما البطولة المتميزان حمزة معتوق وفارس محمود، وبخصوص الجوائز الفردية للبطولة توج بجائزة أفضل حارس مجدي عيسى (القلعة) وأفضل لاعب عبدالسلام حركة (القلعة) وهداف البطولة سالم مختار (التحدي).

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

القلعة يتوج بكأس سوبر سبها والإنتر الوصيف (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)