تنفيذي البوكسينغ يعلن المشاركة في عالميتي تايلاند وتركيا

المكتب التنفيذي لاتحاد البوكسينغ يعقد اجتماعًا (إنترنت)

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد البوكسينغ اجتماعًا بمقره بطرابلس ناقش فيه جملة من الموضوعات، من بينها العمل على إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه البرنامج العام 2019، والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذه، وبخصوص المشاركات الخارجية تم الاتفاق على المشارَكة بستة لاعبين في بطولة النخبة العالمية للكبار بتايلاند في 19يوليو المقبل.

المشاركة في بطولة البوسنة الدولية للكبار، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل وستقام تصفية بمدرسة سوق الجمعة في 26 يونيو الجاري لاختيار الرياضيين المشاركين في هذه البطولة، كما ستقام تصفية مماثلة لفئة الناشئين في 27 يونيو لاختيار المنتخب المشارك في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بأنطاليا التركية في الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

يشار إلى أن البوكسينغ الليبي سبق له اعتلاء منصات التتويج في العديد من المحافل عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا وأبرزها ذهبية محمد الطبال في عالمية تايلاند 2015 وذهبية عبدالمالك شلاوح عالمية 2017 وبرونزية محمد الفروج عالمية 2017 وبرونزية أنس الأدهم 2018.