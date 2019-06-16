تكريم مستحق للإعلامي المخضرم محمود عبد السيد

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 16 يونيو 2019, 11:17 صباحا
تكريم للإعلامي المخضرم محمود عبد السيد (بوابة الوسط)

دأبت وحرصت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في كل مناسباتها وأنشطتها وملتقياتها السابقة على أن تكون لمسة الوفاء لكل مَن يقدم لهذا المجال حاضرةً؛ لتجسيد هذه القيمة الإنسانية النبيلة.

وسبق وأقامت ملتقاها الأول ببنغازي وحمل شعار «الوفاء لكل الأوفياء» في المجال، وقامت بتكريم عدد كبير من الشخصيات الإعلامية من مختلف الأجيال ومن كافة مدن ليبيا.

كما سبق أن قامت بتكريم الإعلاميين الرياضيين من المصورين الذين أثروا المشهد الإعلامي بصورهم ولقطاتهم المعبرة وساهموا في توثيق الكثير من الأحداث الرياضية عبر مسيرتهم الطويلة.

وخلال الحفل الختامي للدورة التدريبية التخصصية للإعلاميين الرياضيين التي اُختُتمت خلال اليومين الماضيين بمدينة بنغازي قامت اللجنة المشرفة على الدورة بتكريم الزميل الإعلامي المخضرم محمود عبد السيد، أحد الزملاء الإعلاميين الذين تميزوا خلال الأعوام الماضية.

وكان نموذجًا رائعًا للإعلامي والصحفي الميداني الذي يتابع ويرصد مختلف الأحداث الرياضية من عين المكان في صمت وهدوء وبلا ضجيج، وهو يعاني هذه الفترة المرض، في لفتة إنسانية كان هدفها لفت انتباه المسؤولين للوقوف ومساندة الزميل ودعمه في محنتة حتى يتعافى ويستعيد نشاطه الإعلامي والصحفي الذي تميز به عبر مسيرته الطويلة.

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