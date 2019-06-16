الكزة: إلغاء الدوري الليبي أقرب للواقع.. والنصر في دوري الأبطال والاتحاد لـ«الكونفدرالية»

عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة (المركز الإعلامي)

قال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، إن الواقع الحالي في ليبيا يفرض نفسه علينا في هذه المرحلة، وبشكل شبه نهائي سيتم إلغاء الموسم الحالي من الدوري اليبي الممتاز وسيتم تحديد موعد لانطلاق الدوري الليبي الجديد الموسم المقبل.

وقال الكزة في مداخله له عبر برنامج «ميادين»، الجمعة، «حددت لجنة المسابقات موعد 15 يونيو وكان أملًا في تحسن الوضع الحالي، ولكن للأسف لازال الواقع يفرض نفسه علينا، وبالتالي وجهنا رسالة للأندية لإيجاد حلول وطرح المقترحات لأن الأندية هي الشريك الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، وهي المتضرة من إلغاء الدوري من عدمه وتقليل الخسائر المادية والفنية، وسوف يكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص».

وعن المشاركات الخارجية قال الكزة: «في حال مشاركه ناديين فقط من ليبيا، وهو الأقرب سيكون النصر في دوري أبطال أفريقيا والاتحاد في الكونفدرالية الأفريقية».

وبخصوص المشاركة العربية، قال: «ننتظر الرد على مراسلاتنا للاتحاد العربي، وكيف تحدد تصنيف الأندية المختارة: هل هو بطل الدوري أم بطل الكأس، وإلى الآن من ليبيا تم تحديد مشاركة نادي واحد، ونحاول زيادة العدد».