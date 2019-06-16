عبد السلام يحقق لليبيا إنجازًا في التجديف

عبد السلام يحقق لليبيا إنجازًا في التجديف (إنترنت)

تأهل بطل التجديف عبدالسلام محمد عبدالسلام للدور ربع نهائي في المرحلة الأولى من سباق التجديف ضمن منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى التي انطلقت صباح الجمعة بمدينة سال بدولة الرأس الأخضر.

أحرز عبدالسلام محمد عبدالسلام الترتيب الخامس في منافسات فردي التجديف لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بعد تفوقه على منافسه من ساحل العاجل في سباق ترتيبي الخامس والسادس، وكان عبدالسلام تأهل للدور ربع النهائي دون أن يتمكن من بلوغ نصف نهائي السباق.

وبالمقارنة مع ظروف الاستعداد الصعبة وقلة الإمكانات، بالإضافة إلى طبيعة المحيط واختلاف المناخ الذي كان مضطربًا خصوصًا الجمعة، لكن بالعزيمة والإصرار والتركيز وتوجيهات المدرب زاهر فنص، اقتنص الترتيب الخامس، الذي يعد نتيجة جيدة.

عبد السلام يحقق لليبيا إنجازًا في التجديف (إنترنت)