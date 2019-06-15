الأولمبية الدولية تتعهد لمتميزي ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 يونيو 2019, 04:53 مساء
خالد الزنكولي أثناء الزيارة (إنترنت)

أكد مسؤولو الأولمبية الليبية، نجاح الاجتماع الذي عُـقد على هامش اجتماع مجلس إدارة اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا) بدولة الرأس الأخضر، وضم مسؤولة أفريقيا عن التضامن الأولمبي بالأولمبية الدولية، كارينا دراجو مير، مع أمين عام الأولمبية الليبية خالد الزنكولي ومدير إدارة التضامن بالأولمبية الليبية هلال دبنون، بحسب موقع الأولمبية الليبية.

وتم مناقشة برامج التضامن الأولمبي ومدى استفادة ليبيا منها، وتم الاتفاق على تبني الأولمبية الدولية عددًا من الرياضيين الليبيين المتميزين وأيضًا المساهمة فى إقامة دورات تأهيلية للمدربين وصقل الكوادر الليبية في مجال الإدارة والعمل الأولمبي، بالإضافة إلى إقحام المدربين الوطنيين المتميزين في دورات تدريبية متقدمة ليصلوا إلى مستوى الخبراء في مجالهم، وليتمكنوا بعدها من الإشراف على الدورات المحلية للمدربين.

وعلى هامش الاجتماع، أهدى المهندس خالد الزنكولي درع الأولمبية الليبية إلى السيدة كارينا، التي أعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي سيساهم في تطوير الحركة الرياضية في ليبيا.

خالد الزنكولي أثناء الزيارة (إنترنت)
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