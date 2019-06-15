الإنتر والقلعة يتأهلان لنهائي كأس السوبر في سبها

الإنتر والقلعة يتأهلان لنهائي كأس السوبر (إنترنت)

خطف القلعة والإنتر، الجمعة، بطاقتي التأهل لنهائي كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها، الذي سيقام السبت بملعب مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة القرضة في سبها.



الإنتر تأهل على حساب التحدي، بعد مباراة قوية، بسبعة أهداف لخمسة، وفي المباراة الثانية التي جمعت القلعة والشرارة انتهى وقتها الرسمي بالعادل بهدفين لمثلهما وابتسم الحظ للقلعة في ركلات الترجيح بفوزه 3/ 1.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، عادل بن سلمى، أن اللجنة المنظمة ستقيم احتفالية تتوج فيها الفريق البطل، وستمنح أيضًا جوائز لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى في البطولة.