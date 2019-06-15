نجوم صرمان يجتاز أبومليانة ويتأهل لنهائي الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 يونيو 2019, 04:47 مساء
نجوم صرمان يجتاز أبومليانة (إنترنت)

تمكن، أمس الجمعة، فريق نجوم صرمان من التأهل إلى نهائي كأس القدم المصغرة بعد فوزه على أبومليانة بهدفين لهدف واحد.

وأكد مصدر باتحاد كرة القدم المصغرة أن المباراة النهائية للتتويج بالكأس ستقام في 13 يوليو المقبل، وستجمع السد ونجوم صرمان.

نجوم صرمان يجتاز أبومليانة (إنترنت)
نجوم صرمان يجتاز أبومليانة (إنترنت)
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