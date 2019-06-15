نجوم صرمان يجتاز أبومليانة ويتأهل لنهائي الكأس

تمكن، أمس الجمعة، فريق نجوم صرمان من التأهل إلى نهائي كأس القدم المصغرة بعد فوزه على أبومليانة بهدفين لهدف واحد.
وأكد مصدر باتحاد كرة القدم المصغرة أن المباراة النهائية للتتويج بالكأس ستقام في 13 يوليو المقبل، وستجمع السد ونجوم صرمان.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء