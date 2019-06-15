رمز الفروسية الليبية في تونس للعلاج

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 15 يونيو 2019, 04:02 مساء
أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

يتواجد في تونس لغرض العلاج منذ أيام أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية الفارس محمد الصغير حيث يعاني من التهاب حاد في المعدة ومشاكل في المسالك البولية ونصحه الأطباء براحة طويلة قبل إجراء عملية جراحية بعد أسبوعين.

وفى اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» مع ابنته الإعلامية والمتخصصة في الفروسية انتصار الصغير قالت إن «تطورا مؤسفا وسريعا حصل لحالته الصحية يتطلب وقفة جادة معه حيث يمر بحالة إحباط نفسي كبيرة».

ويعد محمد الصغير أحد أبطال فروسية قفز الحواجز وصاحب بطولات عربية ودولية واسم مترسخ في ذاكرة الفروسية وهو على أعتاب السبعين من العمر.

الفارس محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)
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