ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 15 يونيو 2019, 03:36 مساء
ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)

اُختُتمت، الخميس، بقاعة مركز وهبي البوري ببنغازي فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي، التي أُقيمت بإشراف النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، تحت شعار «نرتقي بإعلام رياضي هادف وبناء».

وتميزت الدورة بحضور مميز لعدد من الخبرات الليبية في مجال الإعلام الرياضي وأعضاء هيئة تدريس من كلية الإعلام بجامعة بنغازي، وبمشاركة 35 مشاركًا يمثلون عددًا من القنوات والمؤسسات الإعلامية المختلفة من مدن ومناطق سبها وبنغازي وجالو والمرج والقبة وشحات والبيضاء، وتواصلت على مدى خمسة أيام متتالية.

وشملت خمس عشرة محاضرة في مختلف مجالات الإعلام الرياضي، وأُقيم في ختام الدورة حفل ختامي تم خلاله توزيع الشهادات على المشاركين وهي شهادات معتمدة من رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور جمعة الفاخري، كما تم تكريم كل الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الدورة التي اُختُتمت وسط أجواء احتفالية سادتها روح المحبة والتواصل بين أبناء المجال الواحد.

ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)
ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)
ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)
ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)
ختام الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي ببنغازي (بوابة الوسط)
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