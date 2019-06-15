مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

تستسضيف مصر النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

وقسمت الفرق الـ24 إلى 6 مجموعات، وتضم كل منها 4 منتخبات يصعد منهم الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 4 محافظات، وهي: (القاهرة الدولي والسلام بالقاهرة والدفاع الجوي، واستاد والإسكندرية بالإسكندرية، والسويس بالسويس، والإسماعيلية بالإسماعيلية).

المجموعة الأولى.. تضم: (مصر - الكونغو- أوغندا - زيمبابوي)، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.

المجموعة الثانية.. تضم: (نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي)، وتقام مبارياتها على استاد الإسكندرية.

المجموعة الثالثة.. تضم: (السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا) وتقام مبارياتها على استاد الدفاع الجوي.

المجموعة الرابعة.. تضم: (المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - ناميبيا)، وتقام مبارياتها على استاد السلام.

المجموعة الخامسة.. تضم : (تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا)، وتقام مبارياتها على استاد السويس.

المجموعة السادسة.. تضم: (الكاميرون - غانا - بينين - غينيا)، وتقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية.

الجولة الأولى:

تقام في العاشرة مساء الـ21 من يونيو الجاري المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

تقام في اليوم الثاني من افتتاح البطولة 3 مباريات: الكونغو وأوغندا في الرابعة والنصف عصرًا، نيجيريا وبوروندي في السابعة مساء، وغينيا ومدغشقر في العاشرة مساءً.

وفي 23 يونيو، يواجه المنتخب المغربي نظيره الناميبي في الرابعة والنصف عصرًا، ومنتخبا السنغال وتنزانيا في السابعة مساء، وتختتم مباريات اليوم الثالث من البطولة بمواجهة الجزائر وكينيا في العاشرة مساءً.

وفي 24 يونيو، يلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة والنصف عصرًا، وتونس وأنجولا في السابعة مساء، ومنتخبا مالي وموريتانيا في العاشرة مساء. وفي 25 من يونيو، منتخب الكاميرون يواجه غينيا في السابعة مساء، ثم منتخبا غانا وبنين في العاشرة مساء.

الجولة الثانية:

- 26 يونيو، نيجيريا تواجه غينيا في الرابعة والنصف عصرا، وأوغندا يواجه زيمبابوي في السابعة مساء، ومنتخب مصر يواجه الكونغو في العاشرة مساءً.

- 27 يونيو، يواجه منتخب مدغشقر بوروندي في الرابعة والنصف عصرا، والسنغال يواجه الجزائر في السابعة مساء، وكينيا تواجه تنزانيا في العاشرة مساءً.

- 28 يونيو، يواجه منتخب تونس مالي في الرابعة والنصف عصرًا، والمغرب يواجه كوت ديفوار في السابعة مساء، وجنوب أفريقيا يواجه ناميبيا في العاشرة مساءً.

- 29 يونيو، يواجه منتخب موريتانيا أنجولا في الرابعة والنصف عصرًا، والكاميرون يواجه غانا في السابعة مساء، وبينين وغينيا يواجه بيساو في العاشرة مساءً.

الجولة الثالثة:

- 30 من يونيو، بوروندي يواجه غينيا، في السادسة مساء، ومدغشقر يواجه نيجيريا، في الوقت نفسه، ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي في التاسعة مساء، ومنتخب الكونغو مع نظيره الزيمبابوي في الوقت نفسه.

يشار إلى أن المنتخب الليبي لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات النسخة الحالية، بخسارته في آخر مباراة للمجموعة الخامسة من التصفيات، بهدفين لهدف، وكان يحتاج إلى الفوز ليتأهل إلى جانب المنتخب النيجيري.