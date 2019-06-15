دور غامض لشهر أكتوبر في تعاقد الدامجة مع منتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 يونيو 2019, 12:04 مساء
الدامجة في الإطار الأيمن ومباراة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

استقرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم في أول اجتماع لها بطرابلس على اختيار المدرب الوطني جلال الدامجة بنسبة كبيرة لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حتى شهر أكتوبر المقبل دون توضيح لموقف الدامجة من تدريب المنتخب بعد هذا التاريخ.

وقال عضو لجنة المنتخبات صالح المهدي في تصريح لبرنامج «ميادين» أمس الجمعة إن اختيار جلال الدامجة جاء لخبرته في قيادة المنتخب الوطني في هذه المرحلة والذي لديه استحقاق في بطولة الشان أمام تونس وستكون مباراة الذهاب في تونس في الـ20 أو 21 من شهر سبتمبر ومباراة الإياب 18 أكتوبر وبنسبة كبيرة ستكون في الجزائر.

وأضاف عضو لجنة المنتخبات أن لجلال الدامجة حرية اختيار الطاقم الفني المصاحب له وفقا للسير الذاتية للمدربين الذين سيقدمهم للجنة المنتخبات للنظر فيهم وكذلك رزونامة المنتخب في الفترة المقبلة التي ستبدأ من 1 يوليو إلى نهاية العام الجاري.

وقال المهدي إن الطاقم الفني المساعد سوف يتم الفصل فيه مع نهاية الأسبوع المقبل وإنه سوف يكون هناك تجمع للمنتخب الأول لمباراة تونس ومن المحتمل أن يكون هناك معسكر خارجي ومباريات ودية للمنتخب قبل لقاء تونس حسب رغبة المدرب جلال الدامجة وأن اللجنة ستلبي جميع طلبات الطاقم التدريبي من معسكرات وتأشيرات النقل.

واكد أنه من حق المكتب التنفيذي مساءلة ومتابعة لجنة المنتخبات في الأمور المالية والاستشارات الفنية كما سيتم إعادة وترتيب جميع الأجهزة الفنية واختيار مدربين جدد وفقا لتقرير لجنة المنتخبات أو اللجنة الفنية بعد الانتهاء من تكوين المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 عوامل تزيد من رائحة العرق