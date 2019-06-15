دور غامض لشهر أكتوبر في تعاقد الدامجة مع منتخب ليبيا

الدامجة في الإطار الأيمن ومباراة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

استقرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم في أول اجتماع لها بطرابلس على اختيار المدرب الوطني جلال الدامجة بنسبة كبيرة لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حتى شهر أكتوبر المقبل دون توضيح لموقف الدامجة من تدريب المنتخب بعد هذا التاريخ.

وقال عضو لجنة المنتخبات صالح المهدي في تصريح لبرنامج «ميادين» أمس الجمعة إن اختيار جلال الدامجة جاء لخبرته في قيادة المنتخب الوطني في هذه المرحلة والذي لديه استحقاق في بطولة الشان أمام تونس وستكون مباراة الذهاب في تونس في الـ20 أو 21 من شهر سبتمبر ومباراة الإياب 18 أكتوبر وبنسبة كبيرة ستكون في الجزائر.

وأضاف عضو لجنة المنتخبات أن لجلال الدامجة حرية اختيار الطاقم الفني المصاحب له وفقا للسير الذاتية للمدربين الذين سيقدمهم للجنة المنتخبات للنظر فيهم وكذلك رزونامة المنتخب في الفترة المقبلة التي ستبدأ من 1 يوليو إلى نهاية العام الجاري.

وقال المهدي إن الطاقم الفني المساعد سوف يتم الفصل فيه مع نهاية الأسبوع المقبل وإنه سوف يكون هناك تجمع للمنتخب الأول لمباراة تونس ومن المحتمل أن يكون هناك معسكر خارجي ومباريات ودية للمنتخب قبل لقاء تونس حسب رغبة المدرب جلال الدامجة وأن اللجنة ستلبي جميع طلبات الطاقم التدريبي من معسكرات وتأشيرات النقل.

واكد أنه من حق المكتب التنفيذي مساءلة ومتابعة لجنة المنتخبات في الأمور المالية والاستشارات الفنية كما سيتم إعادة وترتيب جميع الأجهزة الفنية واختيار مدربين جدد وفقا لتقرير لجنة المنتخبات أو اللجنة الفنية بعد الانتهاء من تكوين المنتخب الأول في الفترة المقبلة.