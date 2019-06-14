المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة قبل كأس العالم بلا مدرب ولاعبين

في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، إلى الاستعداد لمشاركته في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها مدينة برث الأسترالية، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، يجد نفسه بين أزمتين طاحنتين، تهددان مسيرته في المحفل العالمي الأكبر في عالم كرة القدم المصغرة.

على المستوى المادي، هناك أزمة تمويل تواجه عملية الاستعداد، التي تتضمن إقامة معسكرات خارجية وداخلية، يتخللها خوض عدد من المباريات الودية، فيما يطل شبح الهاجس الأمني على إمكانية تجهيز المنتخب من خلال بطولة الدوري التي لم تكتمل.

وبين هذه الأزمة، وذاك، يجد اتحاد اللعبة، نفسه، بلا هيكل أساسي لتكوين منتخب لكرة القدم المصغرة الليبية، سواء على مستوى اختيار الفريق، أو الجهاز الفني الذي سيتولى أمر القيادة الفنية.

الثانية في الثالثة

وتعد النسخة الثالثة من مونديال كرة القدم المصغرة، هي المرة الثانية في تاريخه، التي يتأهل فيها المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس العالم.

ويشارك في المونديال 32 منتخبًا تمثل 5 قارات، تم توزيعها على ثمانية مجموعات، ويمثل القارة الأفريقية أربعة منتخبات «ليبيا وتونس والسنغال وكوت ديفوار»، وجاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات المجر وانجلترا والسعودية.

مناشدة للدعم

من جانبه، ناشد رئيس الاتحاد الليبي حسين طويلب، كل أطراف المنظومة الرياضية الليبية، لتقديم الدعم اللازم لمنتخب كرة القدم المصغرة، قبل وأثناء مشاركته في المونديال.

وخص، طويلب، هيئة الشباب بدعم المنتخب، «مثلما دعمت في الوقت الراهن بعض أندية الدوري الممتاز، رغم توقف كافة المنافسات المحلية، وعدم وجود أي ارتباطات دولية».

إنقاذ وإعداد

وفي الوقت الذي يسعى فيه اتحاد كرة القدم المصغرة، إلى تأمين الجهة التي تتعهد بكفالة المنتخب على الصعيد المالي، يبحث الاتحاد عن مخرج لإكمال منافسات الدوري، في صورة مجمعة، ولتكن بإحدى المدن الأكثر استقرارًا، بهدف تجهيز اللاعبين وإعدادهم للمنتخب، كما لضرورة تحديد الفرق التي ستشارك في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بتونس والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري.

وفي محاولة لإنقاذ الموقف، عقدت اللجنة التأسيسية لاتحاد الكرة القدم المصغرة اجتماعًا مطولًا بطرابلس، ناقشت فيه جملة من المواضيع المتعلقة بكرة القدم المصغرة، من بينها اعتماد محضر الاجتماع السابق، واعتماد صرف مكافآت الحكام للموسم الرياضي 2018 / 2019 بداية من هذا الأسبوع، كما تم الاتفاق على استكمال بطولتي الدوري والكأس لهذا الموسم.

وبخصوص المنتخب الوطني الذي ينتظره أكثر من استحقاق خارجي أهمها المشاركة في مونديال العالم بأستراليا أكتوبر القادم، تم تكليف المدرب علي الرياني باختيار القائمة المبدئية من 25 لاعباً لحين التعاقد مع مدرب من خارج ليبيا.

أين اللاعبون

يشار إلى أن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم المصغرة، لم يعلن حتى الآن عن قائمة الفريق التي سيتم الاعتماد عليها في فترة الإعداد، قبل تسجيلها في القائمة الرسمية للجنة المنافسات بالمونديال.

وتم تقديم مقترح منذ فترة لرئيس الاتحاد لعرضه على مكتبه التنفيذي بدعم المنتخب بأسماء ممتازة من دوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بالاتفاق مع أنديتهم واتحاد الكرة المعني من أجل المشاركة في بطولة العالم نظرًا لتوقف الدوري.

وتأهل المنتخب الليبي للمونديال بعد الفوز بالمركز الرابع في بطولة كأس أفريقيا التي نظمت في ليبيا خلال شهر مايو الماضي . ووصل عن قارة أفريقيا للمونديال ثلاث دول إلى جانب ليبيا وهي كوت ديفوار، والسنغال، وتونس.

حكم ليبي من بين 16

وكانت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، اختارت الحكم الليبي الدولي صلاح تكالة، ليكون ضمن حكام مونديال كأس العالم لكرة القدم المصغرة، في نسختها الثالثة بأستراليا.

ويشار إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، اختارت 16 حكمًا من 14 دولة، للمشاركة في إدارة مباريات المونديال القادم، والذي سيشهد مشاركة 32 منتخبًا من 5 قارات.

إطلالة وتصنيف

ويعتبر المركز الـ13 هو الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، للمنتخبات الأفضل في العالم، والذي ارتقى إليه بعد أن سجل مشاركة ناجحة في مشاركته الأولى بالمونديال، في النسخة الثالثة منه التي نظمتها تونس العام الماضي، كما أن المنتخب الليبي حل في المرتبة الرابعة بكأس أمم أفريقيا للعبة والتي استضافتها ليبيا هذا العام.

المجموعات الثماني:

المجموعة A

أستراليا – كولومبيا – الهند – تايلاند

المجموعة B

المجر- ليبيا – إنجلترا – السعودية

المجموعة C

رومانيا – لبنان – أوكرانيا - نيجيريا

المجموعة D

السنغال – غواتيمالا- العراق – غانا

المجموعة E

المكسيك – ساحل العاج - الصومال – مالدوفيا

المجموعة F

تونس – سلوفاكيا - اليابان – كوستاريكا

المجموعة G

تشيكيا – تشلي – صربيا – سنغافورة

المجموعة H

البرازيل – أميركا – الأرجنتين - جنوب أفريقيا.