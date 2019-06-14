ليبيا تعلن جاهزيتها لكرنفال ألعاب أفريقيا الشاطئية

دخلت البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، بداية من 14 يونيو الجاري، مرحلة الإعداد للمنافسة، فور وصول الدفعة الأولى إلى مدينة (سال) بدولة الرأس الأخضر، التي تستضيف النسخة الأولى من ألعاب أفريقيا الشاطئية.

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وتشارك ليبيا بـ4 ألعاب في الدورة، وهي: «السباحة والتجديف، كرة القدم الاستعراضية والكايت بوردنج».

وضمت الدفعة الأولى للبعثة الليبية كلًا من: السباح حماد الفلاح الذي سينافس في السباحة المفتوحة 5 كلم، ورياضي التجديف عبدالسلام محمد عبد السلام، صحبة مدربه زاهر فنص، بالإضافة إلى رياضي كرة القدم الاستعراضية عبد المعز بريبش.

وسيلتحق بالبعثة رياضيو «الكايت بوردنج» فايز الوليد ورياض القطوسة وياسر بووذن ومدربهم جلال الوليد، يوم السبت المقبل، حيث تبدأ منافسات «الكايت بوردنج» يوم 19 يونيو.

ويرأس الوفد الليبي هلال دبنون، وإداري البعثة عمر سميّع مندوباً عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي تكفلت بمصروفات هذه المشاركة ويرافق البعثة طبياً الدكتور عصام الدناع. ويواصل السباح الليبي حماد أحمد الفلاح، استعداداته للمشاركة في سباحة المياه المفتوحة 5000 متر، ويسعى لتحقيق مركز متقدم والمنافسة على القلادة الذهبية لرفع اسم ليبيا عاليا.

الجدير بالذكر بأن الفلاح تحصل على الترتيب الأول في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة التي أقيمت بمدينة زليتن العام الماضي 2018 وحقق زمنًا قدره 1.05 س، كما شارك في البطولة الإفريقية رقم 13التي أقيمت في الجزائر 2018 وتحصل على الترتيب 13 من 23 سباحًا مشاركًا بزمن 1.12س.

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يشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة، تكفلت بكامل مصروفات وتكاليف هذه المشاركة، حيث أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره وتقديره للدكتور بشير القنطري الذي كان متجاوبًا ومتعاونًا من أجل مشاركة ليبية ناجحة وإيجابية.