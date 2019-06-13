بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية

يدخل لاعب الكرة الاستعراضية الليبية، عبدالمعز برباش، فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، التي تستضيفها جمهورية الرأس الأخضر.

وأفردت صفحة اللجنة الأولمبية الليبية، مساحة على سفحتها بـ«فيسبوك» للتعريف بالفوتسال (فريستايل فوتبول - freestyle football ) وعلاقة لاعبنا برباش بهذه اللعبة.

وتعد لعبة كرة القدم الاستعراضي، لها تاريخ قديم، إلا أنها لم تنتشر بشكل واسع، إلا مؤخرا، عن طريق الترويج لها عبر موقع «يوتيوب» .

وبدأت مسابقات كرة القدم الاستعراضية، عام 2010/ 2011 بتنظيم بطولة فريستايل عالمية، وفق قوانينها الخاصة، ومدة المباراة ثلاثة دقائق وتلعب بشكل فردي يعني واحد ضد واحد، ومن ثلاث جولات وكل جولة 30 ثانية و تقييم الفائز يرجع للحكام.

كرة القدم الاستعراضية منتشرة بشكل كبير في كامل أوروبا، وخاصة أوروبا الشرقية وفي الدول اللاتينية ايضا معروفين بالمهارات وايضا الدول الأسوية والإسكندنافية، وتقام بطولات موسمية لكل هذه الدول، وبشكل مستمر من أجل المنافسة في البطولات العالمية.

وبالنسبة لأفريقيا، فمازالت اللعبة غير منتشرة بشكل كبير وفي دورة سال الشاطئية في الراس الأخضر تم ادراجها بهدف نشر هذه اللعبة اكتر في أفريقيا .

ويعتبر اللاعب الليبي عبدالمعز برباش من أقدم اللاعبين على مستوى العرب وأفريقيا ، ومن اللاعبين المساهمين في نشر اللعبة في ليبيا، من خلال قناته على «يوتيوب».