ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة

المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة (صفحة الاتحاد)

أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصغرة سالم العماري، أن المنتخب الوطني سيفتتح منافساته بكأس العالم التي ستنطلق في أستراليا، بمواجهة نظيره الإنجليزي في الأول من أكتوبر المقبل، ثم يلتقي المنتخب السعودي في الثالث من أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة المجر في الخامس منه.

وتنظم أستراليا المونديال في الفتره من الأول وحتي 11 أكتوبر القادم، بمشاركة 32 فريقا، وزعت إلى ثمان مجموعات، وفق التالي:

المجموعة 1

أستراليا - كولومبيا - الهند - تايلاند

المجموعة 2

ليبيا - المجر - انجلترا - السعودية

المجموعة 3

رومانيا - لبنان - أوكرانيا- نيجيريا

المجموعة 4

السنغال - غواتيمالا- العراق - غانا

المجموعة 5

المكسيك - ساحل العاج- الصومال - مالدوفيا

المجموعة 6

تونس - سلوفاكيا- اليابان - كوستاريكا

المجموعة 7

تشيكيا - تشلي - صربيا - سنغافورة

المجموعة 8

البرازيل - أميركا - الأرجنتين- جنوب أفريقيا.

يشار إلى أنه في المرحلة الأولى ستتباري فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل الأول والثاني للدور الـ 16 الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

