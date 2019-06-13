الأهلي بنغازي يوضح علاقة رئيسه بحكومة الوفاق وأموال مصرف طرابلس

خالد السعيطي

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، تواجد رئيسه في مدينة طرابلس ولقاءه بممثلين عن حكومة الوفاق وتسلمه مبلغًا ماليًا من مصرف ليبيا المركزي أو أي جهة بالدولة، خصوصًا في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد.

ووفقًا للبيان الذي نشرته إدارة الأهلي على صفحة النادي بـ«فيسبوك»، جاء فيه: «يستغرب ويستهجن مجلس الإدارة من تصرفات وسائل الإعلام المحلية بنشرها أخبارًا عارية من الصحة تهدف لمصالح خبيثة وتصرفات إعلاميين محسوبين على بعض الأندية، من نشر هكذا أخبار كاذبة مستغلين فيها صورًا التقطت لاجتماع عقد منذ أشهر بمدينة طرابلس جمع الأندية بحكومة الوفاق وممثليها، وذلك من أجل إثبات زيف كذبهم، باعثين على نشر الفتن في وطن يناضل من أجل الأمان والسلام».

