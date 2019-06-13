التحدي والشرارة إلى نصف نهائي «سوبر» رمضانيات بسبها

تأهل فريقا التحدي والشرارة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر لخماسيات الدوريات الرمضانية بسبها، على حساب فريقي «النجع» و«طاردونا».

وفاز فريق الشرارة على «طاردونا» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للأول يوسف فزان وحسين أبوبكر وموسى أبوبكر، وللثاني عموري محمد ومحمد إدريس، وتحصل لاعب «طاردونا» حسن أبورميلة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتمكن فريق التحدي من الفوز على «النجع» بستة أهداف لهدفين، أحرز للفريق الفائز، حسن ناجي وسالم مختار «هاتريك لكليهما»، فيما أحرز للنجع، الشقيقان عبدالحفيظ وأحمد اكنيش، وتحصل لاعب التحدي حسن ناجي (القادومة) على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيشهد ملعب مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة القرضة بسبها، غدًا، مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر، بين القلعة والشرارة، وتعقبها مواجهة بين الإنتر والتحدي، والفائز من المباراتين سيلتقيان السبت في نهائي التتويج.

