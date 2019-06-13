ثلاث ليبيين يمثلون الجودو في عربية العراق

من منافسات الجودو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

قرر اتحاد الشرطة الرياضي المشاركة في بطولة الشرطة العربية للجودو، التي يستضيفها العراق بداية، الثلاثاء المقبل.

وستكون المشاركة الليبية من خلال ثلاثة رياضيين، هم: علي سعيد النايلي في وزني +100 كغم والوزن المفتوح، وأحمد علي شنيبة في وزن -73 كغم، وعبدالعاطي فتحي أبو شاقور في وزن -66 كغم، فيما سيتولى الإشراف الفني على الفريق، المدرب زكريا الأسود.

يشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة دول: ليبيا ومصر والعراق وتونس وموريتانيا والجزائر وقطر والأردن والسودان واليمن.

ويشرف على البطولة فنيًا، رئيس اللجنة الفنية بالبطولة نبيل دراويل وأمين عام الاتحاد العربي عبدالفتاح القيسي، وتحكيمًا عضو لجنة التحكيم بالاتحاد توفيق داوود.

