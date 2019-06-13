ثلاث ليبيين يمثلون الجودو في عربية العراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 يونيو 2019, 04:35 مساء
من منافسات الجودو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

قرر اتحاد الشرطة الرياضي المشاركة في بطولة الشرطة العربية للجودو، التي يستضيفها العراق بداية، الثلاثاء المقبل.

وستكون المشاركة الليبية من خلال ثلاثة رياضيين، هم: علي سعيد النايلي في وزني +100 كغم والوزن المفتوح، وأحمد علي شنيبة في وزن -73 كغم، وعبدالعاطي فتحي أبو شاقور في وزن -66 كغم، فيما سيتولى الإشراف الفني على الفريق، المدرب زكريا الأسود.

يشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة دول: ليبيا ومصر والعراق وتونس وموريتانيا والجزائر وقطر والأردن والسودان واليمن.

ويشرف على البطولة فنيًا، رئيس اللجنة الفنية بالبطولة نبيل دراويل وأمين عام الاتحاد العربي عبدالفتاح القيسي، وتحكيمًا عضو لجنة التحكيم بالاتحاد توفيق داوود.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار
رياضة عالمية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
صاعقة تقضي على زرافتين
منوعات
الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا
منوعات
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا