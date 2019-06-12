تصريح يكشف وضع البعثة الليبية في شاطئية الرأس الأخضر

من سباقات التجديف الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد طبيب البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، د. عصام الدناع، أن جميع أفراد البعثة أعلنوا جاهزيتهم لتمثيل ليبيا بالشكل الأمثل، رغم الإجهاد الذي أصابهم جراء المحطات المتعددة في السفر إلى الرأس الأخضر.

وقال الدناع: «عملنا على الإعداد الذهني والتأهيلي بإزالة الرهبة من اللاعبين، وقدمنا محاضرة مبسطة عن الاستشفاء من الإرهاق، ورغم الإدراك بصعوبة المشاركة نظرًا لفارق الاستعداد والخبرة، إلا أن لاعبينا عازمون على تمثيل بلدهم أفضل تمثيل، والعمل على تسجيل مشاركة إيجابية وناجحة».

وتستعد البعثة الليبية للمشارَكة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، التي تنطلق في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 23 منه.

وتشارك ليبيا في الدورة بستة لاعبين يمثلون أربعة ألعاب، وهي: «التجديف» و«السباحة» و«الكايت بوردنج» و«وكرة القدم الاستعراضية».

